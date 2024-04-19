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Процесс делимитации границы между Азербайджаном и Арменией будет основываться на Алма-Атинской декларации

Процесс делимитации границы между Азербайджаном и Арменией будет основываться на Алма-Атинской декларации Процесс делимитации границы между Азербайджаном и Арменией будет основываться на Алма-Атинской декларации от 1991 года.
Внутренняя политика
19 апреля 2024 г. 17:28
Процесс делимитации границы между Азербайджаном и Арменией будет основываться на Алма-Атинской декларации

Процесс делимитации границы между Азербайджаном и Арменией будет основываться на Алма-Атинской декларации от 1991 года.

Как сообщает Report, договоренность об этом была достигнута 19 апреля на восьмой встрече Государственной комиссии по делимитации государственной границы между Азербайджаном и Арменией и Комиссии по вопросам делимитации государственной границы и пограничной безопасности Армении и Азербайджана.

Стороны также условились зафиксировать данный базовый принцип в проекте Положения (если в дальнейшем в Соглашении об установлении мира и межгосударственных отношений между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения будет установлено иное, то соответствующий пункт Положения будет приведен в соответствие с принципами, установленными данным Соглашением).

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Версия на английском языке Border delimitation between Azerbaijan and Armenia to be based on Almaty Declaration
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan və Ermənistan delimitasiya prosesində 1991-ci il Alma-Ata Bəyannaməsinə əsaslanacaq

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