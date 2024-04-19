Процесс делимитации границы между Азербайджаном и Арменией будет основываться на Алма-Атинской декларации

Процесс делимитации границы между Азербайджаном и Арменией будет основываться на Алма-Атинской декларации от 1991 года.

Процесс делимитации границы между Азербайджаном и Арменией будет основываться на Алма-Атинской декларации от 1991 года.

Как сообщает Report, договоренность об этом была достигнута 19 апреля на восьмой встрече Государственной комиссии по делимитации государственной границы между Азербайджаном и Арменией и Комиссии по вопросам делимитации государственной границы и пограничной безопасности Армении и Азербайджана.

Стороны также условились зафиксировать данный базовый принцип в проекте Положения (если в дальнейшем в Соглашении об установлении мира и межгосударственных отношений между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения будет установлено иное, то соответствующий пункт Положения будет приведен в соответствие с принципами, установленными данным Соглашением).