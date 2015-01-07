​Сложены депутатские полномочия члена Милли Меджлиса

Баку. 7 января. REPORT.AZ/ Сегодня прошло заседание Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Азербайджана.

Как сообщает Report, на заседании ЦИК под председательством Мазахира Панахова наряду с другими вопросами рассматривалось и обращение Асефа Гаджиева о сложении его депутатских полномочий в связи с избранием на пост генерального секретаря Парламентской Ассамблеи (ПА) Организации Черноморского экономического сотрудничества (ОЧЭС). Об этом вопросе повестки дня сообщила секретарь ЦИК Арифа Мухтарова. Она отметила, что А.Гаджиев, согласно процедуре, обратился в ЦИК.

Затем вопрос о сложении депутатских полномочий А.Гаджиева был поставлен на голосование и принят.