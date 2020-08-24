Президент: Зачастую государственные чиновники не могут вести себя

"Вы также должны завоевать уважение людей своим поведением. Вы должны быть скромными, как в работе, так и в быту, и сами, и ваши близкие родственники. Вы не должны предпринимать действий, которые могут раздражать людей. Не надо считать себя выше всех. Пор

"Вы также должны завоевать уважение людей своим поведением. Вы должны быть скромными, как в работе, так и в быту, и сами, и ваши близкие родственники. Вы не должны предпринимать действий, которые могут раздражать людей. Не надо считать себя выше всех. Порой некоторые чиновники мелкого пошиба ведут себя так, словно весь мир в долгу перед ними. Ведут себя как ханы, беки, смотрят на людей сверху вниз".

Как сообщает Report, об этом президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал, принимая в видеоформате Фаига Гурбатова в связи с назначением главой Исполнительной власти Билясуварского района и Эльмира Багирова в связи с назначением главой Исполнительной власти Саатлинского района.

"Я неоднократно говорил, что все государственные чиновники во главе с президентом являются слугами народа. Мы находимся здесь именно для этого. Поэтому народ оказал мне доверие. И я требую этого от всех назначаемых мною кадров. Но, к сожалению, зачастую, - не в некоторых случаях, а зачастую, - государственные чиновники не могут вести себя. Они считают, что им предоставлены какие-то особые привилегии. Они нарушают законы, в некоторых случаях нарушают очень серьезно. Нарушают традиционные нормы поведения, сформировавшиеся в нашем обществе. Считают себя выше народа, относятся к нему свысока. Поэтому как только мне докладывают о таких фактах, я сразу же даю соответствующие указания, и эти люди либо несут наказание в административном порядке, либо привлекаются к уголовной ответственности", - сказал глава государства.