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Report Georgia

Президент: Зачастую государственные чиновники не могут вести себя

Президент: Зачастую государственные чиновники не могут вести себя "Вы также должны завоевать уважение людей своим поведением. Вы должны быть скромными, как в работе, так и в быту, и сами, и ваши близкие родственники. Вы не должны предпринимать действий, которые могут раздражать людей. Не надо считать себя выше всех. Пор
Внутренняя политика
24 августа 2020 г. 19:11
Президент: Зачастую государственные чиновники не могут вести себя

"Вы также должны завоевать уважение людей своим поведением. Вы должны быть скромными, как в работе, так и в быту, и сами, и ваши близкие родственники. Вы не должны предпринимать действий, которые могут раздражать людей. Не надо считать себя выше всех. Порой некоторые чиновники мелкого пошиба ведут себя так, словно весь мир в долгу перед ними. Ведут себя как ханы, беки, смотрят на людей сверху вниз". 

Как сообщает Report, об этом президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал, принимая в видеоформате Фаига Гурбатова в связи с назначением главой Исполнительной власти Билясуварского района и Эльмира Багирова в связи с назначением главой Исполнительной власти Саатлинского района.

"Я неоднократно говорил, что все государственные чиновники во главе с президентом являются слугами народа. Мы находимся здесь именно для этого. Поэтому народ оказал мне доверие. И я требую этого от всех назначаемых мною кадров. Но, к сожалению, зачастую, - не в некоторых случаях, а зачастую, - государственные чиновники не могут вести себя. Они считают, что им предоставлены какие-то особые привилегии. Они нарушают законы, в некоторых случаях нарушают очень серьезно. Нарушают традиционные нормы поведения, сформировавшиеся в нашем обществе. Считают себя выше народа, относятся к нему свысока. Поэтому как только мне докладывают о таких фактах, я сразу же даю соответствующие указания, и эти люди либо несут наказание в административном порядке, либо привлекаются к уголовной ответственности", - сказал глава государства.

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Версия на азербайджанском языке Prezident: "Bir çox hallarda məmurlar özlərini apara bilmirlər"

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