Президент: Вопрос восстановления территориальной целостности страны и признания ее всем миром нашел свое решение

Проливая кровь на поле боя, неся потери, мы одержали славную Победу и закрепили ее в самом престижном месте мира – Белом доме в Америке с участием Президента США.

Как сообщает Report, об этом сказал Президент Ильхам Алиев в обращении по случаю Дня солидарности азербайджанцев мира и Нового года.

"Таким образом, вопрос восстановления территориальной целостности страны, который был нашей главной задачей на протяжении 30 лет, и признания ее всем миром нашел свое решение", - отметил глава государства.