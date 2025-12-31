İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    Prezident: Ərazi bütövlüyümüzün bərpası və bütün dünya tərəfindən qəbul edilməsi məsələsi öz həllini tapıb

    Prezident: Ərazi bütövlüyümüzün bərpası və bütün dünya tərəfindən qəbul edilməsi məsələsi öz həllini tapıb

    Biz döyüş meydanında qan tökərək, şəhidlər verərək şanlı Qələbə qazanmışıq və bu Qələbəni dünyanın ən mötəbər yeri olan Amerikanın Ağ Evində, Amerika Prezidentinin iştirakı ilə möhürlədik.

    "Report" xəbər verir ki, bu sözləri Prezident İlham Əliyev Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəyliyi Günü və Yeni il münasibətilə müraciətində səsləndirib.

    "Beləliklə, 30 il ərzində əsas vəzifəmiz olan ərazi bütövlüyümüzün bərpası və bütün dünya tərəfindən bunun qəbul edilməsi məsələsi öz həllini tapmışdır", - dövlət başçısı bildirib.

