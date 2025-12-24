Президент: Во время оккупации Агдам фактически подвергся урбициду

Во время оккупации Агдам фактически подвергся урбициду. Город был полностью уничтожен Арменией.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Ильхам Алиев на встрече с переселившимися в город Агдам жителями.

"Это была целенаправленная политика Армянского государства, наглядный пример враждебного отношения к нам. И цель была абсолютно ясна", - подчеркнул глава государства.