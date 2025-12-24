Президент: Во время оккупации Агдам фактически подвергся урбициду
Внутренняя политика
- 24 декабря, 2025
- 17:23
Во время оккупации Агдам фактически подвергся урбициду. Город был полностью уничтожен Арменией.
Как сообщает Report, об этом заявил президент Ильхам Алиев на встрече с переселившимися в город Агдам жителями.
"Это была целенаправленная политика Армянского государства, наглядный пример враждебного отношения к нам. И цель была абсолютно ясна", - подчеркнул глава государства.
