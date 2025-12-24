Prezident: İşğal dövründə Ağdam, demək olar ki, urbisidə məruz qalıb
- 24 dekabr, 2025
- 17:20
İşğal dövründə Ağdam, demək olar ki, urbisidə məruz qalıb. Yəni şəhər Ermənistan dövləti tərəfindən tamamilə dağıdılıb.
"Report" xəbər verir ki, bu sözləri Prezident İlham Əliyev Ağdam şəhərinə köçən sakinlərlə görüşündə söyləyib.
"Bu, Ermənistan dövlətinin məqsədyönlü siyasəti, bizə qarşı olan düşmənçiliyin bariz nümunəsi idi. Məqsəd də tam aydın idi", - deyə dövlət başçısı əlavə edib.
