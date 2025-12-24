İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Din Xadimlərinin II Forumu
    Prezident: İşğal dövründə Ağdam, demək olar ki, urbisidə məruz qalıb

    Daxili siyasət
    • 24 dekabr, 2025
    • 17:20
    Prezident: İşğal dövründə Ağdam, demək olar ki, urbisidə məruz qalıb

    İşğal dövründə Ağdam, demək olar ki, urbisidə məruz qalıb. Yəni şəhər Ermənistan dövləti tərəfindən tamamilə dağıdılıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu sözləri Prezident İlham Əliyev Ağdam şəhərinə köçən sakinlərlə görüşündə söyləyib.

    "Bu, Ermənistan dövlətinin məqsədyönlü siyasəti, bizə qarşı olan düşmənçiliyin bariz nümunəsi idi. Məqsəd də tam aydın idi", - deyə dövlət başçısı əlavə edib.

    İlham Əliyev Ağdam köç
    Президент: Во время оккупации Агдам фактически подвергся урбициду
    President: Aghdam subjected to urbicide during years of occupation

