Президент: Во дворах должны быть установлены камеры наблюдения

"Состояние многих зданий, блоков неудовлетворительное, устарело лифтовое хозяйство. В некоторых случаях межквартальные дворы подвергаются захвату и места для общественного пользования исчезают. Поэтому создание образцовых дворов представляет большое значение".

Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев, приняв главу Исполнительной власти города Баку Эльдара Азизова.

"Нам нужен комплексный подход к этой сфере. Конечно, дворы, в первую очередь, должны быть удобными для граждан, светлыми, следует принять меры в плане безопасности. Во дворах городов многих развитых стран устанавливаются камеры наблюдения. Сейчас во многих местах в городе Баку установлены камеры наблюдения, которые играют большую роль в выявлении преступлений и привлечении преступников к ответственности. Считаю, что во дворах также должны быть установлены камеры наблюдения, меры безопасности следует обеспечить на более высоком уровне", - заявил президент.

"Также лифтовое хозяйство. Несколько лет назад опять же в соответствии с моим Распоряжением было обновлено лифтовое хозяйство многих зданий. Однако, к сожалению, в период эксплуатации лифты выходят из строя. Поэтому лифтовое хозяйство должно быть полностью обновлено, и представлены предложения в связи с их эксплуатацией. В целом, сейчас мы создаем образцовые дворы. Но если эти дворы не будут нормально поддерживаться, если не будет уделяться постоянное внимание, то вся налаженная работа выйдет из строя спустя год, два года, пять лет. Поэтому подумайте, внесите предложения, как нам сделать, чтобы созданная новая инфраструктура, в том числе работа по благоустройству, постоянно находилась под контролем, и нуждающиеся в ремонте объекты периодически ремонтировались", - подчеркнул глава государства.