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Президент выделил 6,4 млн манатов на ремонт автодорог в Сумгайыте

Президент выделил 6,4 млн манатов на ремонт автодорог в Сумгайыте

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение "О мерах по капитальному ремонту автомобильных дорог в поселках и новых жилых массивах города Сумгайыт". 

Как сообщает Report, согласно документу, в целях капитального ремонта автомобильных дорог в поселках и новых жилых массивах города Сумгайыт из предусмотренного в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2020 год резервного фонда президента Азербайджанской Республики Государственному агентству автомобильных дорог Азербайджана выделено 6,4 миллиона манатов.

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