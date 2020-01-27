Президент выделил 6,4 млн манатов на ремонт автодорог в Сумгайыте

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение "О мерах по капитальному ремонту автомобильных дорог в поселках и новых жилых массивах города Сумгайыт".

Как сообщает Report, согласно документу, в целях капитального ремонта автомобильных дорог в поселках и новых жилых массивах города Сумгайыт из предусмотренного в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2020 год резервного фонда президента Азербайджанской Республики Государственному агентству автомобильных дорог Азербайджана выделено 6,4 миллиона манатов.