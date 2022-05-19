Президент утвердил изменения в закон "О приватизации госимущества"

Президент Ильхам Алиев утвердил закон о внесении изменений в закон "О приватизации государственного имущества".

Президент Ильхам Алиев утвердил закон о внесении изменений в закон "О приватизации государственного имущества".

Как сообщает Report, в соответствии со статьей 11.2 закона на цели, предусмотренные в этой статье, производятся отчисления из средств, полученных от приватизации, за счет государственного органа, осуществляющего приватизацию, а также согласно предлагаемым изменениям цели использования этих средств расширены.

Сюда включены вопросы финансирования мероприятий по поддержке деятельности предприятий после приватизации, сохранения и охраны государственного имущества, укрепления материально-технической базы продавца государственного имущества.