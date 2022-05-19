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Президент утвердил изменения в закон "О приватизации госимущества"

Президент утвердил изменения в закон "О приватизации госимущества" Президент Ильхам Алиев утвердил закон о внесении изменений в закон "О приватизации государственного имущества".
Внутренняя политика
19 мая 2022 г. 18:45
Президент утвердил изменения в закон О приватизации госимущества
Ильхам Алиев

Президент Ильхам Алиев утвердил закон о внесении изменений в закон "О приватизации государственного имущества".

Как сообщает Report, в соответствии со статьей 11.2 закона на цели, предусмотренные в этой статье, производятся отчисления из средств, полученных от приватизации, за счет государственного органа, осуществляющего приватизацию, а также согласно предлагаемым изменениям цели использования этих средств расширены.

Сюда включены вопросы финансирования мероприятий по поддержке деятельности предприятий после приватизации, сохранения и охраны государственного имущества, укрепления материально-технической базы продавца государственного имущества.

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