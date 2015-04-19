​Президент Азербайджана принял новоназначенных послов Казахстана и Вьетнама

Баку. 19 апреля. REPORT.AZ/ 19 апреля президент Азербайджана Ильхам Алиев принял верительные грамоты чрезвычайных и полномочных послов Казахстана и Вьетнама в нашей стране Бейбита Исабаева и Нгуена Тхан Шона.

Как передает Report, затем состоялась беседа президента Азербайджана Ильхама Алиева с послами.

Говоря о том, что между нашими народами исторически существуют дружественные и братские связи, глава государства с удовлетворением отметил, что на современном этапе двусторонние отношения поднялись до уровня союзнических. Подчеркнув высокий уровень политических связей, Президент Ильхам Алиев сказал, что наши страны поддерживают друг друга в рамках международных организаций.

Глава государства отметил, что Азербайджан и Казахстан реализуют важные совместные экономические, энергетические, транспортные проекты, подчеркнув, что все это служит дальнейшему усилению потенциала сотрудничества. Президент Ильхам Алиев довел до внимания, что между Азербайджаном и Казахстаном имеется полное взаимопонимание в вопросе определения статуса Каспийского моря и сотрудничества в Каспийском бассейне.

Глава государства выразил надежду на то, что в период деятельности Бейбита Исабаева в качестве посла двусторонние связи и дальше будут укрепляться, и наши страны активизируют совместные усилия, направленные на обеспечение регионального сотрудничества и безопасности.

Посол Бейбит Исабаев передал главе Азербайджанского государства приветствия Президента Республики Казахстан Нурсултана Назарбаева. Выразив надежду на то, дружественные и братские связи между Казахстаном и Азербайджана будут и дальше развиваться на самом высоком уровне, посол Бейбит Исабаев заверил, что в период своей деятельности приложит все усилия для расширения наших связей.

Затем посол Нгуен Тхан Шон вручил свои верительные грамоты президенту Ильхаму Алиеву.

Отметив, что взаимные контакты высокого уровня являются показателем динамичного и успешного развития связей между нашими странами, президент Ильхам Алиев подчеркнул, что нынешний уровень связей вызывает удовлетворение. Президент Ильхам Алиев выразил уверенность в том, что деятельность посла внесет свой вклад в усиление двусторонних отношений.

Посол Нгуен Тхан Шон передал Президенту Ильхаму Алиеву приветствия и самые добрые пожелания Президента Социалистической Республики Вьетнам Чыонга Тан Шанга. Нгуен Тхан Шон отметил, что его страна заинтересована в усилении и дальнейшем развитии дружественных связей и сотрудничества с Азербайджаном.