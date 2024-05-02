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Президент Ильхам Алиев поздравил православную общину Азербайджана

Президент Ильхам Алиев поздравил православную общину Азербайджана Президент Ильхам Алиев поздравил православную общину Азербайджана.
Внутренняя политика
2 мая 2024 г. 15:42
Президент Ильхам Алиев поздравил православную общину Азербайджана

Президент Ильхам Алиев поздравил православную общину Азербайджана.

Как сообщает Report, в поздравительном послании говорится:

"Уважаемые соотечественники, сердечно поздравляю всю христианскую общину Азербайджана с праздником Священной Пасхи, передаю самые искренние пожелания.

В Азербайджане, имеющем древнюю историю государственности, представители разных народов и вероисповеданий на протяжении сотен лет живут в условиях мира и спокойствия, сохраняя без какой-либо дискриминации свой язык и культуру, этнокультурную самобытность. Пропаганда и поощрение богатых традиций толерантности и мультикультурных ценностей нашего народа являются одним из приоритетных направлений проводимой в нашей стране государственной политики.

Сегодня Азербайджанская Республика является уникальным пространством, где существуют атмосфера взаимного уважения и доверия между различными религиями и убеждениями, принципы демократического сосуществования, и вносит важный вклад в развитие межцивилизационных отношений в мире.

В нашем обществе каждый, независимо от языка, религии, этнической принадлежности, имеет равные возможности для культурного самовыражения. Достойно одобрения, что все этнические и религиозные меньшинства нашей страны, в том числе наши граждане-христиане, активно участвуют во всех сферах общественно-политической жизни, достойно выполняют свой гражданский долг во имя прогресса и процветания Азербайджана.

Дорогие соотечественники!

По случаю праздника Пасхи – символа возрождения, новизны, милосердия и добра, еще раз желаю каждому из вас здоровья, счастья и благополучия вашим семьям.

С праздником вас!"

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Версия на азербайджанском языке İlham Əliyev Azərbaycanın pravoslav xristian icmasına təbrik məktubu ünvanlayıb

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