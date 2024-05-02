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Депутатский мандат Рамина Мамедова аннулирован

Депутатский мандат Рамина Мамедова аннулирован Депутатский мандат Рамина Мамедова аннулирован.
Внутренняя политика
2 мая 2024 г. 16:11
Депутатский мандат Рамина Мамедова аннулирован

Депутатский мандат Рамина Мамедова аннулирован.

Как сообщает Report, решение принято на сегодняшнем заседании Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Азербайджана.

Согласно части 4 статьи 89 Конституции, депутат Милли Меджлиса лишается мандата, если он занимает должность в государственных органах, становится религиозным деятелем, занимается предпринимательской, коммерческой и иной оплачиваемой деятельностью (за исключением научной, педагогической и творческой).

Отметим, что 8 апреля распоряжением президента Ильхама Алиева Р.Мамедов был назначен председателем Государственного комитета по работе с религиозными структурами.

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