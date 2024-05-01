Президент: Проживающие в Азербайджане представители различных этнических групп и религий - истинные патриоты нашего государства

В Азербайджане представители различных этнических групп и религий живут единой семьей. Они являются полноценными гражданами Азербайджана, истинными патриотами нашего государства и государственности.

В Азербайджане представители различных этнических групп и религий живут единой семьей. Они являются полноценными гражданами Азербайджана, истинными патриотами нашего государства и государственности.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе выступления на церемонии открытия VI Всемирного форума по межкультурному диалогу "Диалог ради мира и глобальной безопасности", начавшего работу 1 мая в Баку.

"Мы должны укреплять эти позитивные тенденции, культурный диалог и культурное разнообразие. Все это - богатый опыт, накопленный веками", - сказал глава государства.