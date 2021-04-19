Президент подписал документ в связи с использованием водоресурсов освобожденных территорий

Изменением в распоряжение добавлен новый пункт

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о внесении изменений в распоряжение президента Азербайджанской Республики № 2178 от 27 июля 2020 года "О дополнительных мерах по обеспечению рационального использования водных ресурсов".

Как сообщает Report, изменением в распоряжение добавлен новый пункт.

Согласно новому пункту, в целях рационального использования водных ресурсов освобожденных территорий Азербайджанской Республики, Комиссии, созданной распоряжением президента Азербайджанской Республики № 1986 от 15 апреля 2020 года "О мерах по обеспечению рационального использования водных ресурсов" поручено обеспечить координацию мероприятий по строительству, реконструкции, восстановлению водных объектов, снабжению питьевой и поливной водой, а также мероприятий по управлению дождевой водой совместно с Координационным штабом, созданным распоряжением президента Азербайджанской Республики № 2303 от 24 ноября 2020 года.