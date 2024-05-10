В МЧС прошло мероприятие, посвященное 101-летию со дня рождения Гейдара Алиева

В Министерстве по чрезвычайным ситуациям (МЧС) прошло мероприятие, посвященное 101-летию со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева.

В Министерстве по чрезвычайным ситуациям (МЧС) прошло мероприятие, посвященное 101-летию со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева.

Об этом Report сообщили в пресс-службе МЧС.

До начала мероприятия коллектив министерства под руководством министра, генерал-полковника Кямаледдина Гейдарова посетил Аллею почетного захоронения, где почтил память Гейдара Алиева и возложил цветы к его могиле.

В мероприятии также принял участие депутат Милли Меджлиса, председатель Комитета по региональным вопросам Сиявуш Новрузов.

Выступившие говорили о жизненном пути Гейдара Алиева, основателя и архитектора современного Азербайджанского государства, и его заслугах перед азербайджанским народом.