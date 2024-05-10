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В МЧС прошло мероприятие, посвященное 101-летию со дня рождения Гейдара Алиева

В МЧС прошло мероприятие, посвященное 101-летию со дня рождения Гейдара Алиева В Министерстве по чрезвычайным ситуациям (МЧС) прошло мероприятие, посвященное 101-летию со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева.
Внутренняя политика
10 мая 2024 г. 19:40
В МЧС прошло мероприятие, посвященное 101-летию со дня рождения Гейдара Алиева

В Министерстве по чрезвычайным ситуациям (МЧС) прошло мероприятие, посвященное 101-летию со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева.

Об этом Report сообщили в пресс-службе МЧС.

До начала мероприятия коллектив министерства под руководством министра, генерал-полковника Кямаледдина Гейдарова посетил Аллею почетного захоронения, где почтил память Гейдара Алиева и возложил цветы к его могиле.

В мероприятии также принял участие депутат Милли Меджлиса, председатель Комитета по региональным вопросам Сиявуш Новрузов.

Выступившие говорили о жизненном пути Гейдара Алиева, основателя и архитектора современного Азербайджанского государства, и его заслугах перед азербайджанским народом.

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Версия на азербайджанском языке ФотоFHN-də Heydər Əliyevin anadan olmasının 101-ci ildönümünə həsr edilmiş tədbir keçirilib 

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