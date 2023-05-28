Президент ознакомился со строительными работами, проводимыми в селе Забух Лачынского района

27 мая Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев ознакомился со строительными работами, проводимыми в селе Забух Лачынского района

27 мая Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев ознакомился со строительными работами, проводимыми в селе Забух Лачынского района

Как передает Report, председатель Государственного комитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев Ровшан Рзаев проинформировал Президента Азербайджана о работе, проделанной в селе.

Было отмечено, что в село Забух общей площадью 81 гектар планируется переселить 245 семей. На начальном этапе будут переселены 223 семьи. В селе построены детский сад на 50 мест, административное здание, медпункт.

Было сообщено, что в освещении домов, социальных объектов и улиц в селе Забух будет использована "зеленая" энергия. В соответствии с поручениями главы государства вся работа в селе будет проделана на самом высоком уровне.

Х Х Х

Отметим, что сегодня Лачын становится еще одним примером созидательных усилий Азербайджанского государства и народа. Без преувеличения можно сказать, что город напоминает настоящую строительную площадку. Сразу после освобождения от оккупации в Лачыне, как и во всем Карабахе и Восточном Зангезуре, по указанию Президента Ильхама Алиева началась грандиозная восстановительная работа. Согласно генеральному плану, в городе восстанавливаются 700 зданий, в том числе 620 частных домов и 9 многоквартирных жилых зданий. Одновременно реконструируется 71 административное здание.

На сегодняшний день в Лачыне реализован ряд инфраструктурных проектов. На территории города создаются 7 парков, в двух из которых работы уже завершились. Строится спортивный комплекс, а на берегу реки Хакари создается пляжно-рекреационный центр.

В настоящее время завершается прокладка всех подземных коммуникаций. Дороги расширены в соответствии с рельефом, проделана осветительная работа.

На въезде в город Лачын на несколько километров растянулись фруктовые сады. Для наблюдения за великолепной панорамой, открывающейся с самой высокой точки перевалов по дороге, ведущей в город, сооружена большая терраса. Древние пещеры в окрестностях Лачина, на территории, некогда именуемой Абдаллар, восстановлены и стали одним из интересных объектов этнографического туризма.

Освещение города приведено в полное соответствие с современной моделью. Подсветка не только дорог и зданий, но и отвесных скал, вершин, отражающих реальный географический рельеф местности, также демонстрирует красоту Лачына.