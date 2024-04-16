Президент: Мы все делаем планомерно, чтобы извлечь максимальную пользу из каждой пяди земли

На землях Карабаха и Восточного Зангезура в результате применения современных технологий широкий размах приобретут как зерноводство, так и плодоводство, бахчеводство, виноградарство.

На землях Карабаха и Восточного Зангезура в результате применения современных технологий широкий размах приобретут как зерноводство, так и плодоводство, бахчеводство, виноградарство.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев 16 апреля в ходе выступления на церемонии закладки фундамента Ширванского оросительного канала.

Подчеркнув, что эти территории являются одними из самых красивых мест в Азербайджане, глава государства отметил: "Наличие земель, пригодных для сельского хозяйства, водных ресурсов - рек, родников, а также пастбищ создают огромные возможности как для животноводства, так и растениеводства. Мы все делаем планомерно, чтобы обеспечить максимальную урожайность, извлечь максимальную пользу из каждой пяди земли, и будем делать это".