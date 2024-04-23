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Президент: Мы никогда не забывали вопрос, связанный с четырьмя селами

Президент: Мы никогда не забывали вопрос, связанный с четырьмя селами Мы подняли вопрос, связанный с четырьмя сёлами сразу после Второй Карабахской войны. На самом деле, мы никогда не забывали о об этих селах.
Внутренняя политика
23 апреля 2024 г. 16:32
Президент: Мы никогда не забывали вопрос, связанный с четырьмя селами

Мы подняли вопрос, связанный с четырьмя сёлами сразу после Второй Карабахской войны. На самом деле, мы никогда не забывали о об этих селах.

Как сообщает Report, об этом сказал президент Ильхам Алиев 23 апреля в выступлении на международном форуме на тему "СОР29 и Зеленое видение для Азербайджана", организованном в Университете АДА.

"Другое дело - вопрос эксклавов, поскольку он более сложный. Они расположены на территории, окружённой другой страной. Поэтому связанные с ними вопросы должны быть решены в процессе делимитации", - подчеркнул глава государства.

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Версия на азербайджанском языке Dövlət başçısı: Biz dörd kənd məsələsini heç vaxt yaddan çıxarmamışıq

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