Президент Ильхам Алиев выступил на юбилее НАНА
Внутренняя политика
- 03 ноября, 2025
- 11:28
3 ноября состоялось собрание, посвященное 80-летнему юбилею Национальной академии наук Азербайджана.
Как сообщает Report, президент Азербайджана Ильхам Алиев выступил на мероприятии.
Последние новости
12:05
Бывший помощник Рамиза Мехдиева арестованПроисшествия
12:01
Лига чемпионов УЕФА: "Челси" поддержат 800 болельщиков в матче с "Карабахом" в БакуФутбол
12:01
Стали известны детали коррупционного дела замглавы ИВ Гарадагского районаПроисшествия
11:58
Фото
Проект мечети Джебраила представлен общественностиВнутренняя политика
11:54
МВД: Из Грузии депортирован 121 иностранный гражданинВ регионе
11:51
Фото
Проведен обучающий семинар TOT для учителей по медиаграмотностиМедиа
11:48
Бакинский торговый центр существенно сократил уставный капиталБизнес
11:47
На процессе по делу о пожаре в Перинатальном центре озвучены показания экспертов и свидетелейПроисшествия
11:45