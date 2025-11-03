Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13
    Президент Ильхам Алиев выступил на юбилее НАНА

    Внутренняя политика
    • 03 ноября, 2025
    • 11:28
    Президент Ильхам Алиев выступил на юбилее НАНА

    3 ноября состоялось собрание, посвященное 80-летнему юбилею Национальной академии наук Азербайджана.

    Как сообщает Report, президент Азербайджана Ильхам Алиев выступил на мероприятии.

    Ильхам Алиев НАНА юбилей
    Фото
    AMEA-nın 80 illik yubiley yığıncağı keçirilib, İlham Əliyev çıxış edib
    Фото
    President Ilham Aliyev speaks at 80th anniversary of Azerbaijan National Academy of Sciences

