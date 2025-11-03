AMEA-nın 80 illik yubiley yığıncağı keçirilib, İlham Əliyev çıxış edib
Daxili siyasət
- 03 noyabr, 2025
- 11:27
Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının (AMEA) noyabrın 3-də 80 illik yubileyinə həsr olunan yığıncaq keçirilib.
"Report" xəbər verir ki, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev tədbirdə çıxış edib.
