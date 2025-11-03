İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13
    AMEA-nın 80 illik yubiley yığıncağı keçirilib, İlham Əliyev çıxış edib

    Daxili siyasət
    • 03 noyabr, 2025
    • 11:27
    AMEA-nın 80 illik yubiley yığıncağı keçirilib, İlham Əliyev çıxış edib

    Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının (AMEA) noyabrın 3-də 80 illik yubileyinə həsr olunan yığıncaq keçirilib.

    "Report" xəbər verir ki, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev tədbirdə çıxış edib.

    İlham Əliyev Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası yığıncaq
    Foto
    Президент Ильхам Алиев выступил на юбилее НАНА
    Foto
    President Ilham Aliyev speaks at 80th anniversary of Azerbaijan National Academy of Sciences

