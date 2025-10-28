Президент Ильхам Алиев вручил жителями села Хоровлу ключи от квартир
Внутренняя политика
- 28 октября, 2025
- 15:08
Президент Азербайджана Ильхам Алиев 28 октября встретился с жителями села Хоровлу Джебраильского района.
Как сообщает Report, глава государства вручил ключи от квартир переселившимся в село жителям.
