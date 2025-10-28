Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет
    Президент Ильхам Алиев вручил жителями села Хоровлу ключи от квартир

    Внутренняя политика
    • 28 октября, 2025
    • 15:08
    Президент Азербайджана Ильхам Алиев 28 октября встретился с жителями села Хоровлу Джебраильского района.

    Как сообщает Report, глава государства вручил ключи от квартир переселившимся в село жителям.

    Ильхам Алиев село Хоровлу вручение ключей
    Prezident Horovlu kəndində sakinlərlə görüşüb, mənzillərin açarlarını təqdim edib
    President Ilham Aliyev presents keys to apartments to residents of Horovlu village in Jabrayil district

