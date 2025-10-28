Prezident Horovlu kəndində sakinlərlə görüşüb, mənzillərin açarlarını təqdim edib
Daxili siyasət
- 28 oktyabr, 2025
- 15:02
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev oktyabrın 28-də Cəbrayıl rayonunun Horovlu kəndində sakinlərlə görüşüb.
"Report" xəbər verir ki, dövlət başçısı kəndə köçən sakinlərə mənzillərin açarlarını təqdim edib.
