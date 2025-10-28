İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi
    Prezident Horovlu kəndində sakinlərlə görüşüb, mənzillərin açarlarını təqdim edib

    Daxili siyasət
    • 28 oktyabr, 2025
    • 15:02
    Prezident Horovlu kəndində sakinlərlə görüşüb, mənzillərin açarlarını təqdim edib

    Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev oktyabrın 28-də Cəbrayıl rayonunun Horovlu kəndində sakinlərlə görüşüb.

    "Report" xəbər verir ki, dövlət başçısı kəndə köçən sakinlərə mənzillərin açarlarını təqdim edib.

    Президент Ильхам Алиев вручил жителями села Хоровлу ключи от квартир
    President Ilham Aliyev presents keys to apartments to residents of Horovlu village in Jabrayil district

