Президент Ильхам Алиев в 2025 году принял участие более чем в 300 мероприятиях
Внутренняя политика
- 31 декабря, 2025
- 15:38
Президент Азербайджана Ильхам Алиев в течение 2025 года принял участие в 309 мероприятиях.
Как сообщает Report, в текущем году глава государства провел 113 приемов.
За указанный период президент совершил 38 поездок по различным регионам республики и 20 визитов в зарубежные страны.
Кроме того, за это время Ильхам Алиев подписал 185 законов и 180 распоряжений, провел 121 встречу и дал 10 интервью.
Также в течение года президент Азербайджана провел 17 пресс-конференций.
Помимо этого, Ильхам Алиев принял участие в 12 церемониях подписания, выступил с 20 заявлениями и 42 обращениями.
