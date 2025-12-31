Президент Ильхам Алиев в 2025 году принял участие более чем в 300 мероприятиях

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в течение 2025 года принял участие в 309 мероприятиях.

Как сообщает Report, в текущем году глава государства провел 113 приемов.

За указанный период президент совершил 38 поездок по различным регионам республики и 20 визитов в зарубежные страны.

Кроме того, за это время Ильхам Алиев подписал 185 законов и 180 распоряжений, провел 121 встречу и дал 10 интервью.

Также в течение года президент Азербайджана провел 17 пресс-конференций.

Помимо этого, Ильхам Алиев принял участие в 12 церемониях подписания, выступил с 20 заявлениями и 42 обращениями.