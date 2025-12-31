Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    Президент Ильхам Алиев в 2025 году принял участие более чем в 300 мероприятиях

    Внутренняя политика
    • 31 декабря, 2025
    • 15:38
    Президент Ильхам Алиев в 2025 году принял участие более чем в 300 мероприятиях

    Президент Азербайджана Ильхам Алиев в течение 2025 года принял участие в 309 мероприятиях.

    Как сообщает Report, в текущем году глава государства провел 113 приемов.

    За указанный период президент совершил 38 поездок по различным регионам республики и 20 визитов в зарубежные страны.

    Кроме того, за это время Ильхам Алиев подписал 185 законов и 180 распоряжений, провел 121 встречу и дал 10 интервью.

    Также в течение года президент Азербайджана провел 17 пресс-конференций.

    Помимо этого, Ильхам Алиев принял участие в 12 церемониях подписания, выступил с 20 заявлениями и 42 обращениями.

    Ильхам Алиев зарубежные визиты законы распоряжения
    Prezident İlham Əliyev bu il ərzində 300-dən artıq tədbirdə iştirak edib
    President Ilham Aliyev attended more than 300 events in 2025

    Последние новости

    15:43

    В Финском заливе поврежден подводный кабель связи между Эстонией и Финляндией

    Другие страны
    15:38

    Президент Ильхам Алиев в 2025 году принял участие более чем в 300 мероприятиях

    Внутренняя политика
    15:31

    Операция против ИГИЛ в Турции: задержаны еще 125 человек - ОБНОВЛЕНО

    В регионе
    15:16

    В Турции три пастуха попали под снежную лавину

    В регионе
    15:14

    Минобороны Украины: Беспилотниками поражены НПЗ и нефтяной терминал в Туапсе

    В регионе
    14:58
    Фото

    По инициативе Лейлы Алиевой организовано праздничное мероприятие для детей

    Социальная защита
    14:58

    Чистые внутренние активы азербайджанских банков выросли на 17,2% за год

    Финансы
    14:56

    АБР: Раскрытие потенциала Среднего коридора ускорит развитие трансграничного финтеха

    Финансы
    14:55

    Правительство Индии заявило, что страна стала четвертой экономикой в мире

    Другие страны
    Лента новостей