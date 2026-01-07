Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Другие страны
    • 07 января, 2026
    • 14:19
    В Испании снежная буря парализовала движение - закрыты десятки дорог

    Снегопады в Испании вызвали перебои в движении на 40 автомобильных дорогах, введены ограничения на проезд тяжелого транспорта и автобусов.

    Как передает Report, об этом сообщает агентство EFE.

    Согласно информации, из-за непогоды в Испании некоторые участки движения на восьми автомагистралях остаются закрытыми, а также действуют ограничения на национальных дорогах в Леоне и Асторге.

    Объявлен красный уровень опасности в провинции Гвадалахара (Кастилья-Ла-Манча) из-за сильных холодов с минимальной температурой до -14 градусов. В пяти населенных пунктах действует желтый уровень погодной опасности (низкий риск) из-за снегопадов на низких высотах.

    İspaniyada qar fırtınası nəqliyyatın hərəkətini iflic edib

