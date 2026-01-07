ГААДА: В Баку построен уникальный пешеходный мост

В Баку завершено строительство инновационного пешеходного моста, соединяющего парк Площади Фонтанов, являющийся частью проекта "Баку Белый Город", с Бульваром Белого Города.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана (ГААДА), строительство моста реализовано в рамках проекта реконструкции дорожной инфраструктуры "Баку Белый Город",

Однопролетный пешеходный мост длиной 234 метра и шириной от 7 до 13 метров, возведенный над проспектом 8 Ноября, состоит из металлической балочной пролетной конструкции. Особенностью сооружения является вантовая система - мост "подвешен" с помощью специальных тросов на единственном пилоне-опоре.

Новый мост существенно улучшит пешеходную доступность между знаковыми локациями "Баку Белый Город". Пешеходы по мосту смогут беспрепятственно и комфортно перемещаться между площадью Заман и парком Площади Фонтанов, а также быстро достигать Бульвара Белого Города. Установленные на мосту эскалаторы и лифты в будущем обеспечат переход к новой станции метро "Белый Город".