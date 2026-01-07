Врач Сянан Мехдиев, осужденный по делу о смерти Назрин Мансурлу, попал под амнистию

Врач Сянан Мехдиев, обвиняемый по делу о смерти 30-летней Назрин Мансурлу, скончавшейся вскоре после проведенной им септопластики, освобожден по амнистии.

Как сообщает Report, в Бакинском апелляционном суде объявили о применении к нему акта об амнистии, и он был освобожден из зала суда.

Напомним, ранее решением Насиминского районного суда он был приговорен к двум годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении.

Отметим, что расследование по факту смерти жительницы Баку Назрин Айдын гызы Мансурлу (1995 года рождения) проводилось прокуратурой Насиминского района.

Согласно материалам дела, 3 января девушка перенесла операцию в одной из частных клиник. Вскоре после хирургического вмешательства ее состояние резко ухудшилось, и она была доставлена в другое медучреждение, где 12 января скончалась.

Сянану Мехдиеву было предъявлено обвинение по статье 314.2 (халатность, повлекшая по неосторожности смерть потерпевшего) УК Азербайджана.