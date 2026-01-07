Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    Врач Сянан Мехдиев, осужденный по делу о смерти Назрин Мансурлу, попал под амнистию

    Происшествия
    • 07 января, 2026
    • 14:00
    Врач Сянан Мехдиев, осужденный по делу о смерти Назрин Мансурлу, попал под амнистию

    Врач Сянан Мехдиев, обвиняемый по делу о смерти 30-летней Назрин Мансурлу, скончавшейся вскоре после проведенной им септопластики, освобожден по амнистии.

    Как сообщает Report, в Бакинском апелляционном суде объявили о применении к нему акта об амнистии, и он был освобожден из зала суда.

    Напомним, ранее решением Насиминского районного суда он был приговорен к двум годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении.

    Отметим, что расследование по факту смерти жительницы Баку Назрин Айдын гызы Мансурлу (1995 года рождения) проводилось прокуратурой Насиминского района.

    Согласно материалам дела, 3 января девушка перенесла операцию в одной из частных клиник. Вскоре после хирургического вмешательства ее состояние резко ухудшилось, и она была доставлена в другое медучреждение, где 12 января скончалась.

    Сянану Мехдиеву было предъявлено обвинение по статье 314.2 (халатность, повлекшая по неосторожности смерть потерпевшего) УК Азербайджана.

    Сянан Мехдиев врач Назрин Мансурлу уголовное дело операция септопластика
    Nəzrin Mansurlunun ölümündə təqsirləndirilən həkim amnistiyaya düşərək azadlığa buraxılıb

    Последние новости

    14:53

    Азербайджан начал импортировать инжир из Саудовской Аравии

    Бизнес
    14:48
    Фото

    В Газахе загорелся перевозивший топливо автомобиль, есть погибший - ОБНОВЛЕНО

    Происшествия
    14:44

    Зеленский: Украина обсудит во Франции вопросы Запорожской АЭС и территорий

    Другие страны
    14:39

    Агентство: В 2025 году соцподдержку получили 37 репатриированных граждан Азербайджана

    Социальная защита
    14:35
    Фото
    Видео

    ГААДА: В Баку построен уникальный пешеходный мост

    Инфраструктура
    14:31

    Названы территории Азербайджана с рекордными температурами в 2025 году

    Экология
    14:27

    Азербайджанские дзюдоисты принимают участие в сборах в Австрии

    Индивидуальные
    14:19

    В Испании снежная буря парализовала движение - закрыты десятки дорог

    Другие страны
    14:09

    Барро: Франция и союзники прорабатывают меры на случай попытки США силового захвата Гренландии

    Другие страны
    Лента новостей