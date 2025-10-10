Вынесен приговор хирургу, признанного виновным в смерти Назрин Мансурлу

Насиминский районный суд вынес приговор хирургу Санану Мехтиеву, признанного виновным в смерти 30-летней Назрин Мансурлу, скончавшейся вскоре после проведенной им операции по септопластике.

Как сообщает Report, решением суда Санан Мехтиев приговорен к 2 годам лишения свободы.

Мехтиев будет отбывать наказание в колонии-поселения.

Напомним, что 13 января 2025 года прокуратура Насиминского района возбудила уголовное дело по статье 314.2 Уголовного кодекса Азербайджана (халатность, повлекшая по неосторожности смерть потерпевшего) в связи с гибелью Назрин Мансурлу.

Согласно материалам дела, 3 января девушка перенесла операцию в одной из клиник. Спустя некоторое время после хирургического вмешательства состояние девушки ухудшилось и она была госпитализирована в другую клинику, где и скончалась 12 января.

Дело Назрин Мансурлу вызвало большой резонанс в обществе после того, как инцидент подвергли огласке ее родственники в соцсетях. Девушка впала в кому спустя несколько дней после операции, а семья обвинила хирурга в халатности. Клиника, где проводилась операция, в свою очередь отвергла все обвинения.

У Назрин Мансурлу осталась трехлетняя дочь.