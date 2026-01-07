Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    Азербайджанские дзюдоисты принимают участие в сборах в Австрии

    Индивидуальные
    • 07 января, 2026
    • 14:27
    Азербайджанские дзюдоисты принимают участие в сборах в Австрии

    Азербайджанские дзюдоисты принимают участие в учебно-тренировочных сборах, проходящих в олимпийском тренировочном лагере Европейского союза дзюдо в городе Миттерзилль (Австрия).

    Как сообщили Report в Федерации дзюдо Азербайджана, в сборах задействованы спортсмены как мужской, так и женской национальных команд.

    В Австрии также находятся вице-президент федерации Эльнур Мамедли, главный тренер мужской сборной Ричард Траутман и главный тренер женской команды Амина Абделлатиф.

    В тренировочном процессе принимают участие 31 дзюдоист из Азербайджана - 9 женщин и 22 мужчины.

    Всего же к сборам присоединились более 900 спортсменов из 50 стран мира.

    Федерация дзюдо Азербайджана Австрия Миттерзилль учебно-тренировочные сборы тренировочный лагерь Эльнур Мамедли
    Azərbaycanın 31 cüdoçusu Avstriyada beynəlxalq toplanışa qatılıb

    Последние новости

    14:53

    Азербайджан начал импортировать инжир из Саудовской Аравии

    Бизнес
    14:48
    Фото

    В Газахе загорелся перевозивший топливо автомобиль, есть погибший - ОБНОВЛЕНО

    Происшествия
    14:44

    Зеленский: Украина обсудит во Франции вопросы Запорожской АЭС и территорий

    Другие страны
    14:39

    Агентство: В 2025 году соцподдержку получили 37 репатриированных граждан Азербайджана

    Социальная защита
    14:35
    Фото
    Видео

    ГААДА: В Баку построен уникальный пешеходный мост

    Инфраструктура
    14:31

    Названы территории Азербайджана с рекордными температурами в 2025 году

    Экология
    14:27

    Азербайджанские дзюдоисты принимают участие в сборах в Австрии

    Индивидуальные
    14:19

    В Испании снежная буря парализовала движение - закрыты десятки дорог

    Другие страны
    14:09

    Барро: Франция и союзники прорабатывают меры на случай попытки США силового захвата Гренландии

    Другие страны
    Лента новостей