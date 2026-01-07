Азербайджанские дзюдоисты принимают участие в сборах в Австрии
07 января, 2026
Азербайджанские дзюдоисты принимают участие в учебно-тренировочных сборах, проходящих в олимпийском тренировочном лагере Европейского союза дзюдо в городе Миттерзилль (Австрия).
Как сообщили Report в Федерации дзюдо Азербайджана, в сборах задействованы спортсмены как мужской, так и женской национальных команд.
В Австрии также находятся вице-президент федерации Эльнур Мамедли, главный тренер мужской сборной Ричард Траутман и главный тренер женской команды Амина Абделлатиф.
В тренировочном процессе принимают участие 31 дзюдоист из Азербайджана - 9 женщин и 22 мужчины.
Всего же к сборам присоединились более 900 спортсменов из 50 стран мира.
