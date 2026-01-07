Azərbaycanın 31 cüdoçusu Avstriyada beynəlxalq toplanışa qatılıb
Fərdi
- 07 yanvar, 2026
- 13:46
Kişi və qadın cüdoçulardan ibarət Azərbaycan millisi Avstriyanın Mitterzill şəhərində beynəlxalq təlim-məşq toplanışına qatılıb.
Azərbaycan Cüdo Federasiyasından (ACF) "Report"a verilən məlumata görə, Avropa Cüdo Birliyinin təşkilatçılığı ilə keçirilən Olimpiya Təlim Düşərgəsinə ACF-nin vitse-prezidenti Elnur Məmmədli, kişilərdən ibarət yığmanın baş məşqçisi Riçard Trautman və qadınlardan ibarət komandanın baş məşqçisi Amina Abdellatif də yollanıb.
Azərbaycanın 31 cüdoçusu (9 qadın və 22 kişi) toplanışda iştirak edir.
Dünyanın ən böyük və nüfuzlu təlim düşərgəsinə 50 ölkədən 900-dən çox idmançı qatılıb.
