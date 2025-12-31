Prezident İlham Əliyev bu il ərzində 300-dən artıq tədbirdə iştirak edib

İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    Daxili siyasət
    • 31 dekabr, 2025
    • 15:31
    Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev bu il ərzində 309 tədbirdə iştirak edib.

    "Report"un məlumatına görə, dövlət başçısı 2025-ci ildə 113 qəbul keçirib.

    Həmin müddətdə Prezident respublikanın müxtəlif regionlarına 38, xarici ölkələrə isə 20 səfər gerçəkləşdirib.

    Dövlət başçısı ötən müddətdə 185 qanun və 180 sərəncam imzalayıb, 121 görüş keçirib, 10 müsahibə verib.

    Bundan başqa, İlham Əliyev il ərzində 17 mətbuat konfransı keçirib.

    Azərbaycan Lideri həmçinin il ərzində 20 bəyanat verib, 12 imzalanma və 42 müraciət edib.

    İlham Əliyev Azərbaycan səfər
    Президент Ильхам Алиев в 2025 году принял участие более чем в 300 мероприятиях
    President Ilham Aliyev attended more than 300 events in 2025

