    Экология
    • 07 января, 2026
    • 14:31
    Названы территории Азербайджана с рекордными температурами в 2025 году

    В 2025 году в Азербайджане максимальная температура воздуха зафиксирована в июле и августе.

    Об этом в ответ на запрос Report сообщила директор Бюро гидрометеорологических прогнозов Гюльшад Мамедова.

    Она отметила, что 30-31 июля и 2 августа в Нахчыване и Евлахе, а 4 августа в Агстафе температура воздуха повысилась до 41°.

    "Минимальные температуры наблюдались в январе и феврале. 24 января в Шахдаге было зафиксировано 23° мороза, а 25 февраля в Кяльбаджаре - 18° мороза", - добавила Мамедова.

