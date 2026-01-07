Названы территории Азербайджана с рекордными температурами в 2025 году

В 2025 году в Азербайджане максимальная температура воздуха зафиксирована в июле и августе.

Об этом в ответ на запрос Report сообщила директор Бюро гидрометеорологических прогнозов Гюльшад Мамедова.

Она отметила, что 30-31 июля и 2 августа в Нахчыване и Евлахе, а 4 августа в Агстафе температура воздуха повысилась до 41°.

"Минимальные температуры наблюдались в январе и феврале. 24 января в Шахдаге было зафиксировано 23° мороза, а 25 февраля в Кяльбаджаре - 18° мороза", - добавила Мамедова.