İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat

    Ötən il Azərbaycanda maksimal və minimal temperaturun müşahidə olunduğu ərazilər açıqlanıb

    Ekologiya
    • 07 yanvar, 2026
    • 13:53
    Ötən il Azərbaycanda maksimal və minimal temperaturun müşahidə olunduğu ərazilər açıqlanıb

    2025-ci il ərzində Azərbaycan ərazisində havanın maksimal temperaturu iyul və avqust aylarında müşahidə olunub.

    Bunu "Report"un sorğusuna cavab olaraq Milli Hidrometeorologiya Xidmətinin Hidrometeoroloji Proqnozlar Bürosunun direktoru Gülşad Məmmədova bildirib.

    O qeyd edib ki, iyulun 30-31-i və avqustun 2-i Naxçıvanda və Yevlaxda, avqustun 4-ü isə Ağstafada 41 dərəcə isti qeydə alınıb.

    "Minimal temperatur isə yanvar və fevral aylarında müşahidə olunub. Yanvarın 24-də Şahdağda -23, fevralın 25-də isə Kəlbəcərdə -18 dərəcə şaxta olub".

    maksimal temperatur Milli Hidrometeorologiya Xidməti Gülşad Məmmədova

    Son xəbərlər

    13:58

    Rəsmi Kiyev: Paris danışıqları konkret nəticələr verib

    Digər ölkələr
    13:53

    Ötən il Azərbaycanda maksimal və minimal temperaturun müşahidə olunduğu ərazilər açıqlanıb

    Ekologiya
    13:46

    Azərbaycanın 31 cüdoçusu Avstriyada beynəlxalq toplanışa qatılıb

    Fərdi
    13:45
    Foto

    Azərbaycan "ACWA Power" ilə elektrik enerjisinin ötürülməsini müzakirə edib

    Energetika
    13:42

    Teodora Georgiyeva: "Azərbaycanın "mavi yanacağı" ən rəqabətqabiliyyətli qazdır"

    Energetika
    13:41

    Qazaxda yanacaq daşıyan avtomobil yanır

    Hadisə
    13:38

    Nəzrin Mansurlunun ölümündə təqsirləndirilən həkim amnistiyaya düşərək azadlığa buraxılıb

    Hadisə
    13:33

    "Çelsi" portuqaliyalı futbolçunun transferi üçün 75 milyon avro ödəməyə hazırdır

    Futbol
    13:20

    Türkiyədə qəzaya uğrayan Liviya təyyarəsinin "qara qutu"su zədələnib

    Region
    Bütün Xəbər Lenti