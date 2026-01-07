Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Барро: Франция и союзники прорабатывают меры на случай попытки США силового захвата Гренландии

    • 07 января, 2026
    • 14:09
    Барро: Франция и союзники прорабатывают меры на случай попытки США силового захвата Гренландии

    Гренландия не является предметом торга и принадлежит ее жителям.

    Как передает Report, об этом заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро в эфире радиостанции France Inter.

    "Гренландия не продается. Она принадлежит гренландцам, и ее будущее будет определяться в рамках договоренностей между властями Гренландии и Дании", - сказал он.

    По его словам, нападение одной страны НАТО на другую было бы лишено смысла и противоречило бы интересам самих США. Министр также отметил, что обсуждал этот вопрос с госсекретарем США Марко Рубио, который подтвердил, что военный сценарий не рассматривается Вашингтоном.

    Барро добавил, что Франция совместно с партнерами работает над планом действий на случай, если США попытаются реализовать угрозу захвата Гренландии. Он отметил, что это вопрос будет обсужден на его встрече с министрами иностранных дел Германии и Польши.

    "Мы хотим действовать, но делать это совместно с нашими европейскими партнерами", - подчеркнул министр.

    Fransa və müttəfiqləri ABŞ-nin Qrenlandiyanı güclə ələ keçirmə cəhdi halında tədbirlər hazırlayırlar

