Барро: Франция и союзники прорабатывают меры на случай попытки США силового захвата Гренландии

Гренландия не является предметом торга и принадлежит ее жителям.

Как передает Report, об этом заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро в эфире радиостанции France Inter.

"Гренландия не продается. Она принадлежит гренландцам, и ее будущее будет определяться в рамках договоренностей между властями Гренландии и Дании", - сказал он.

По его словам, нападение одной страны НАТО на другую было бы лишено смысла и противоречило бы интересам самих США. Министр также отметил, что обсуждал этот вопрос с госсекретарем США Марко Рубио, который подтвердил, что военный сценарий не рассматривается Вашингтоном.

Барро добавил, что Франция совместно с партнерами работает над планом действий на случай, если США попытаются реализовать угрозу захвата Гренландии. Он отметил, что это вопрос будет обсужден на его встрече с министрами иностранных дел Германии и Польши.

"Мы хотим действовать, но делать это совместно с нашими европейскими партнерами", - подчеркнул министр.