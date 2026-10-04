В аккаунтах президента Азербайджана Ильхама Алиева в социальных сетях размещен видеоролик, посвященный выступлению главы государства на VIII Съезде правящей партии "Ени Азербайджан"(ПЕА).

Как сообщает Report, в публикации представлены выдержки с заявлениями азербайджанского лидера:

"В политике нет места эмоциям. Если бы мы поддались эмоциям, то сегодня, наверное, третью Арку Победы воздвигли бы в центре Иревана", - говорится в записи к видеоролику.

Президент Ильхам Алиев: В политике нет места эмоциям

Напомним, что 2 октября президент Ильхам Алиев принял участие в VIII съезде ПЕА.