Президент Ильхам Алиев: В политике нет места эмоциям
Внутренняя политика
- 04 октября, 2026
- 11:05
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В аккаунтах президента Азербайджана Ильхама Алиева в социальных сетях размещен видеоролик, посвященный выступлению главы государства на VIII Съезде правящей партии "Ени Азербайджан"(ПЕА).
Как сообщает Report, в публикации представлены выдержки с заявлениями азербайджанского лидера:
"В политике нет места эмоциям. Если бы мы поддались эмоциям, то сегодня, наверное, третью Арку Победы воздвигли бы в центре Иревана", - говорится в записи к видеоролику.
Президент Ильхам Алиев: В политике нет места эмоциям
Напомним, что 2 октября президент Ильхам Алиев принял участие в VIII съезде ПЕА.
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