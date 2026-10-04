Ильхам Алиев Путь к Победе Чемпионат мира по дзюдо
    Ильхам Алиев Путь к Победе Чемпионат мира по дзюдо

    Президент Ильхам Алиев: В политике нет места эмоциям

    Внутренняя политика
    • 04 октября, 2026
    • 11:05
    Президент Ильхам Алиев: В политике нет места эмоциям

    В аккаунтах президента Азербайджана Ильхама Алиева в социальных сетях размещен видеоролик, посвященный выступлению главы государства на VIII Съезде правящей партии "Ени Азербайджан"(ПЕА).

    Как сообщает Report, в публикации представлены выдержки с заявлениями азербайджанского лидера:

    "В политике нет места эмоциям. Если бы мы поддались эмоциям, то сегодня, наверное, третью Арку Победы воздвигли бы в центре Иревана", - говорится в записи к видеоролику.

    Президент Ильхам Алиев: В политике нет места эмоциям

    Напомним, что 2 октября президент Ильхам Алиев принял участие в VIII съезде ПЕА.

    Ильхам Алиев
    Видео
    İlham Əliyevin sosial media hesablarında YAP-ın VIII Qurultayındakı çıxışı ilə bağlı videoçarx paylaşılıb
    Видео
    Video from Ilham Aliyev's speech at YAP's 8th Congress shared on social media
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    MiniBoss

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