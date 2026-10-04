İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Cüdo üzrə dünya çempionatı
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Cüdo üzrə dünya çempionatı

    İlham Əliyevin sosial media hesablarında YAP-ın VIII Qurultayındakı çıxışı ilə bağlı videoçarx paylaşılıb

    Daxili siyasət
    • 04 oktyabr, 2026
    • 10:58
    İlham Əliyevin sosial media hesablarında YAP-ın VIII Qurultayındakı çıxışı ilə bağlı videoçarx paylaşılıb

    Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin sosial media hesablarında Yeni Azərbaycan Partiyasının (YAP) VIII Qurultaydakı çıxışı ilə bağlı videoçarx paylaşılıb.

    "Report" xəbər verir ki, paylaşımda dövlət başçısının fikirləri yer alıb:

    "Siyasətdə emosiyalara yer yoxdur. Biz emosiyalara qapılsaydıq, bu gün, yəqin ki, üçüncü Zəfər Tağı İrəvanın mərkəzində ucaldılardı".

    İlham Əliyevin sosial media hesablarında YAP-ın VIII Qurultayındakı çıxışı ilə bağlı videoçarx paylaşılıb

    İlham Əliyev Yeni Azərbaycan Partiyası (YAP) Azərbaycan
    Video
    Президент Ильхам Алиев: В политике нет места эмоциям
    Video
    Video from Ilham Aliyev's speech at YAP's 8th Congress shared on social media
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