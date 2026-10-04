İlham Əliyevin sosial media hesablarında YAP-ın VIII Qurultayındakı çıxışı ilə bağlı videoçarx paylaşılıb
Daxili siyasət
- 04 oktyabr, 2026
- 10:58
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Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin sosial media hesablarında Yeni Azərbaycan Partiyasının (YAP) VIII Qurultaydakı çıxışı ilə bağlı videoçarx paylaşılıb.
"Report" xəbər verir ki, paylaşımda dövlət başçısının fikirləri yer alıb:
"Siyasətdə emosiyalara yer yoxdur. Biz emosiyalara qapılsaydıq, bu gün, yəqin ki, üçüncü Zəfər Tağı İrəvanın mərkəzində ucaldılardı".
İlham Əliyevin sosial media hesablarında YAP-ın VIII Qurultayındakı çıxışı ilə bağlı videoçarx paylaşılıb
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