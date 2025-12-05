Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров
    Президент Ильхам Алиев утвердил "Концепцию надежного партнера"

    05 декабря, 2025
    17:00
    Президент Ильхам Алиев утвердил Концепцию надежного партнера

    Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил "Концепцию надежного партнера", направленную на повышение эффективности и прозрачности механизмов государственной поддержки предпринимательства и обеспечение устойчивого развития экономики.

    Как передает Report, глава государства подписал соответствующее распоряжение.

    Согласно документу, Кабинет министров будет координировать выполнение мероприятий, предусмотренных концепцией, контролировать их реализацию и ежегодно представлять президенту отчет о ходе выполнения.

    В распоряжении также отмечается, что мониторинг и оценку выполнения мероприятий, предусмотренных концепцией, по заказу Кабинета министров будет осуществлять Центр анализа экономических реформ и коммуникаций.

    "Etibarlı Tərəfdaş Konsepsiyası" təsdiq edilib - SƏRƏNCAM
