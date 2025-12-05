Президент Ильхам Алиев утвердил "Концепцию надежного партнера"
Внутренняя политика
- 05 декабря, 2025
- 17:00
Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил "Концепцию надежного партнера", направленную на повышение эффективности и прозрачности механизмов государственной поддержки предпринимательства и обеспечение устойчивого развития экономики.
Как передает Report, глава государства подписал соответствующее распоряжение.
Согласно документу, Кабинет министров будет координировать выполнение мероприятий, предусмотренных концепцией, контролировать их реализацию и ежегодно представлять президенту отчет о ходе выполнения.
В распоряжении также отмечается, что мониторинг и оценку выполнения мероприятий, предусмотренных концепцией, по заказу Кабинета министров будет осуществлять Центр анализа экономических реформ и коммуникаций.
