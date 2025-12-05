İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi
    İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi

    "Etibarlı Tərəfdaş Konsepsiyası" təsdiq edilib - SƏRƏNCAM

    Daxili siyasət
    • 05 dekabr, 2025
    • 16:41
    Etibarlı Tərəfdaş Konsepsiyası təsdiq edilib - SƏRƏNCAM

    Prezident İlham Əliyev "Etibarlı Tərəfdaş Konsepsiyası"nın təsdiq edilməsi haqqında Sərəncam imzalayıb.

    "Report" xəbər verir ki, Sərəncama əsasən, sahibkarlığa dövlət dəstəyi mexanizmlərinin səmərəliliyinin və şəffaflığının artırılması, eləcə də iqtisadiyyatın dayanıqlı inkişafının təmin edilməsi məqsədilə "Etibarlı Tərəfdaş Konsepsiyası" təsdiq edilib.

    Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti Konsepsiyada nəzərdə tutulmuş tədbirlərin əlaqələndirilməsini və icrasına nəzarəti həyata keçirməli; Konsepsiyada nəzərdə tutulmuş tədbirlərin icra vəziyyəti barədə ildə bir dəfə Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə məlumat verməli; bu Sərəncamdan irəli gələn digər məsələləri həll etməlidir.

    Konsepsiyada nəzərdə tutulmuş tədbirlərin icrasının monitorinqini və qiymətləndirilməsini Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin sifarişi əsasında İqtisadi İslahatların Təhlili və Kommunikasiya Mərkəzi həyata keçirəcək.

    İlham Əliyev etibarlı tərəfdaşlıq sərəncam Etibarlı Tərəfdaş Konsepsiyası

    Son xəbərlər

    16:55

    Paşinyan britaniyalı nazirlə müdafiə sahəsində birgə proqramları müzakirə edib

    Region
    16:53

    Aqrar təyinatlı torpaqlarda müvəqqəti tikililər barədə məlumatlandırma qaydaları təsdiqlənib

    ASK
    16:52

    Gəncədə Azərbaycan İnnovasiya Mərkəzinin açılışı baş tutub

    İKT
    16:49

    ATƏT rəsmisi: Bakı və İrəvan sülhə nail olmaqda böyük sıçrayış edib

    Xarici siyasət
    16:47

    Sədr müavini: "Aqrar sahədə yeni innovativ məhsul və xidmətlərin yaradılması üçün böyük potensial var"

    İKT
    16:47

    Etibarlı Tərəfdaş Konsepsiyasının hədəf və məqsədləri müəyyənləşib

    Daxili siyasət
    16:47

    İRİA-nın sədr müavini: "Gəncədəki Azərbaycan İnnovasiya Mərkəzi tələbə və gənclərə böyük dəstək olacaq"

    İKT
    16:43

    Dövlət və ictimai xadimlərin adından saxta müraciətlər hazırlayan kibercinayətkar şəbəkə üzvlərinə hökm oxunub

    Hadisə
    16:43

    "X" sosial şəbəkəsi 120 milyon avro məbləğində cərimələnib

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti