Ильхам Алиев Путь к Победе Международная ассоциация судей ЧМ-2026 Саммит мира по Ближнему Востоку
    Ильхам Алиев Путь к Победе Международная ассоциация судей ЧМ-2026 Саммит мира по Ближнему Востоку

    Президент Ильхам Алиев утвердил Кигалийскую поправку

    Внутренняя политика
    • 14 октября, 2025
    • 16:14
    Президент Ильхам Алиев утвердил Кигалийскую поправку

    Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил Кигалийскую поправку от 15 октября 2016 года к Монреальскому протоколу "О веществах, разрушающих озоновый слой".

    Как сообщает Report, глава государства подписал соответствующий закон.

    Ильхам Алиев закон
    Prezident "Ozon qatını dağıdan maddələr haqqında" protokola Kiqali Düzəlişini təsdiqləyib
    President Ilham Aliyev ratifies Kigali amendment

    Последние новости

    16:48

    В Экономическую зону долины Араз и Агдамский промпарк инвестировано свыше 200 млн манатов

    Промышленность
    16:40

    Добыча товарного газа в Азербайджане выросла примерно на 3%

    Энергетика
    16:40

    Президент утвердил соглашение о Всемирной конференции по развитию телекоммуникаций

    ИКТ
    16:39

    В Японии мужчину приговорили к смертной казни за убийство четырех человек

    Другие страны
    16:34

    В промпарках Карабаха и Восточного Зангезура начнут работу новые предприятия

    Промышленность
    16:28

    В Бангладеш погибло девять человек при пожаре на швейной фабрике

    Другие страны
    16:26

    Ведется работа по согласованию новой даты визита Элины Валтонен в Азербайджан - ОБНОВЛЕНО

    Внешняя политика
    16:26

    Утвержден меморандум по гарантиям для ежегодных собраний группы ИБР

    Финансы
    16:24

    Элина Валтонен: ОБСЕ готова поддержать мирный процесс между Арменией и Азербайджаном

    В регионе
    Лента новостей