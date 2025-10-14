Президент Ильхам Алиев утвердил Кигалийскую поправку
Внутренняя политика
- 14 октября, 2025
- 16:14
Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил Кигалийскую поправку от 15 октября 2016 года к Монреальскому протоколу "О веществах, разрушающих озоновый слой".
Как сообщает Report, глава государства подписал соответствующий закон.
