    Prezident "Ozon qatını dağıdan maddələr haqqında" protokola Kiqali Düzəlişini təsdiqləyib

    Daxili siyasət
    • 14 oktyabr, 2025
    • 16:11
    Prezident Ozon qatını dağıdan maddələr haqqında protokola Kiqali Düzəlişini təsdiqləyib
    İlham Əliyev

    Prezident İlham Əliyev "Ozon qatını dağıdan maddələr haqqında" Monreal Protokoluna 2016-cı il 15 oktyabr tarixli Kiqali Düzəlişini təsdiqləyib.

    "Report" xəbər verir ki, dövlət başçısı bununla bağlı müvafiq qanunu imzalayıb.

    Президент Ильхам Алиев утвердил Кигалийскую поправку
    President Ilham Aliyev ratifies Kigali amendment

