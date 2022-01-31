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Президент Ильхам Алиев рассказал о строительстве тоннеля под горой Муров

Президент Ильхам Алиев рассказал о строительстве тоннеля под горой Муров В настоящее время наша единственная дорога в Кяльбаджар, то есть удобная для поездки дорога - это Гянджа-Гёйгёль, Гёйгёль-Кяльбаджар. Мы можем удобно пользоваться этой дорогой только в весенне-летний сезон. Потому что в зимние месяцы дорога в некоторых ме
Внутренняя политика
31 января 2022 г. 11:11
Президент Ильхам Алиев рассказал о строительстве тоннеля под горой Муров
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В настоящее время наша единственная дорога в Кяльбаджар, то есть удобная для поездки дорога - это Гянджа-Гёйгёль, Гёйгёль-Кяльбаджар. Мы можем удобно пользоваться этой дорогой только в весенне-летний сезон. Потому что в зимние месяцы дорога в некоторых местах становится непроходимой и очень опасной. Этой дороги практически не было в советское время, это была тропа. За короткое время мы расширили ее, и я сам в прошлом году проехал по этой дороге в Кяльбаджар через перевал Муров. В настоящее время под горой Муров (Муровдаг) прокладывается большой тоннель длиной около 12 километров.

Как сообщает Report, об этом в рамках своего визита в Гянджу 30 января в интервью АЗЕРТАДЖ заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

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Версия на английском языке President Ilham Aliyev speaks on construction of tunnel under Mount Murov
Версия на азербайджанском языке Prezident Murov dağındakı tunelin tikintisindən danışıb

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