Президент Ильхам Алиев рассказал о строительстве тоннеля под горой Муров

В настоящее время наша единственная дорога в Кяльбаджар, то есть удобная для поездки дорога - это Гянджа-Гёйгёль, Гёйгёль-Кяльбаджар. Мы можем удобно пользоваться этой дорогой только в весенне-летний сезон. Потому что в зимние месяцы дорога в некоторых ме

В настоящее время наша единственная дорога в Кяльбаджар, то есть удобная для поездки дорога - это Гянджа-Гёйгёль, Гёйгёль-Кяльбаджар. Мы можем удобно пользоваться этой дорогой только в весенне-летний сезон. Потому что в зимние месяцы дорога в некоторых местах становится непроходимой и очень опасной. Этой дороги практически не было в советское время, это была тропа. За короткое время мы расширили ее, и я сам в прошлом году проехал по этой дороге в Кяльбаджар через перевал Муров. В настоящее время под горой Муров (Муровдаг) прокладывается большой тоннель длиной около 12 километров.

Как сообщает Report, об этом в рамках своего визита в Гянджу 30 января в интервью АЗЕРТАДЖ заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.