Президент Ильхам Алиев раскрыл ряд фактов о том, что Ханкенди является азербайджанской землей

Президент Ильхам Алиев раскрыл ряд фактов о том, что Ханкенди является азербайджанской землей

В поздравлении азербайджанскому народу по случаю праздника Новруз президент Ильхам Алиев раскрыл ряд фактов, свидетельствующих о том, что Ханкенди является азербайджанской землей.

https://static.report.az/photo/fa3b6566-7a89-3b49-8bcd-75e562d9f67b.jpg https://static.report.az/photo/fa3b6566-7a89-3b49-8bcd-75e562d9f67b.jpg

В поздравлении азербайджанскому народу по случаю праздника Новруз президент Ильхам Алиев раскрыл ряд фактов, свидетельствующих о том, что Ханкенди является азербайджанской землей. Как сообщает Report, глава государства отметил, что Ханкенди является древней азербайджанской землей, заложен Панахали ханом. Он также подчеркнул, что и в советское время Ханкенди отстраивался за счет бюджета Азербайджана азербайджанскими архитекторами и строителями. Президент отметил, что автором здания областного партийного комитета в Ханкенди являлся Гасан Меджидов, здания областного исполкома - Насруллах Кенгерли, а здания гостиницы - Энвер Гасымзаде. Подпишитесь на наш Telegram канал

Версия на английском языке President Ilham Aliyev discloses several facts about Khankandi’s being the land of Azerbaijan