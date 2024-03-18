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Президент Ильхам Алиев раскрыл ряд фактов о том, что Ханкенди является азербайджанской землей

Президент Ильхам Алиев раскрыл ряд фактов о том, что Ханкенди является азербайджанской землей В поздравлении азербайджанскому народу по случаю праздника Новруз президент Ильхам Алиев раскрыл ряд фактов, свидетельствующих о том, что Ханкенди является азербайджанской землей.
Внутренняя политика
18 марта 2024 г. 16:03
Президент Ильхам Алиев раскрыл ряд фактов о том, что Ханкенди является азербайджанской землей

В поздравлении азербайджанскому народу по случаю праздника Новруз президент Ильхам Алиев раскрыл ряд фактов, свидетельствующих о том, что Ханкенди является азербайджанской землей.

Как сообщает Report, глава государства отметил, что Ханкенди является древней азербайджанской землей, заложен Панахали ханом.

Он также подчеркнул, что и в советское время Ханкенди отстраивался за счет бюджета Азербайджана азербайджанскими архитекторами и строителями. Президент отметил, что автором здания областного партийного комитета в Ханкенди являлся Гасан Меджидов, здания областного исполкома - Насруллах Кенгерли, а здания гостиницы - Энвер Гасымзаде.

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Версия на английском языке President Ilham Aliyev discloses several facts about Khankandi’s being the land of Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке Prezident İlham Əliyev Xankəndinin Azərbaycan torpağı olması ilə bağlı bir sıra faktları açıqlayıb

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