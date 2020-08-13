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Президент Ильхам Алиев принял министра национальной обороны Турции

Президент Ильхам Алиев принял министра национальной обороны Турции На встрече присутствовал посол Турецкой Республики в Азербайджанской Республике Эркан Озорал
Внутренняя политика
13 августа 2020 г. 17:28
Президент Ильхам Алиев принял министра национальной обороны Турции

13 августа президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял находящихся с визитом в нашей стране министра национальной обороны Турецкой Республики Хулуси Акара, начальника Генерального штаба Вооруженных сил Турции, генерала армии Яшара Гюлера, командующего Сухопутными войсками Турецкой Республики, генерала армии Умита Дюндара, командующего Военно-воздушными силами Турецкой Республики, генерала армии Хакана Кючюкакюза, командующего Военно-морскими силами Турецкой Республики, адмирала флота Аднана Озбала и других членов военной делегации.

Как сообщает Report, на встрече присутствовал посол Турецкой Республики в Азербайджанской Республике Эркан Озорал.

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Версия на азербайджанском языке ФотоPrezident İlham Əliyev Türkiyənin Milli Müdafiə nazirini qəbul edib

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