Президент Ильхам Алиев принял министра национальной обороны Турции

На встрече присутствовал посол Турецкой Республики в Азербайджанской Республике Эркан Озорал

13 августа президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял находящихся с визитом в нашей стране министра национальной обороны Турецкой Республики Хулуси Акара, начальника Генерального штаба Вооруженных сил Турции, генерала армии Яшара Гюлера, командующего Сухопутными войсками Турецкой Республики, генерала армии Умита Дюндара, командующего Военно-воздушными силами Турецкой Республики, генерала армии Хакана Кючюкакюза, командующего Военно-морскими силами Турецкой Республики, адмирала флота Аднана Озбала и других членов военной делегации.

Как сообщает Report, на встрече присутствовал посол Турецкой Республики в Азербайджанской Республике Эркан Озорал.