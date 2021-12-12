Президент Ильхам Алиев, первая леди Мехрибан Алиева и члены семьи посетили могилу общенационального лидера Гейдара Алиева

Прошло 18 лет со дня кончины архитектора и созидателя современного независимого Азербайджанского государства, всемирно известного политического деятеля, общенационального лидера нашего народа Гейдара Алиева.

Прошло 18 лет со дня кончины архитектора и созидателя современного независимого Азербайджанского государства, всемирно известного политического деятеля, общенационального лидера нашего народа Гейдара Алиева.

Как сообщает Report, 12 декабря Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, первая леди Мехрибан Алиева и члены семьи, прибыв на Аллею почетного захоронения, посетили могилу общенационального лидера нашего народа Гейдара Алиева.

Президент Ильхам Алиев возложил венок к могиле великого лидера.

Прозвучал государственный гимн Азербайджана.

Глава нашего государства Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева также возложили цветы к могиле спутницы жизни великого лидера, выдающегося ученого-офтальмолога, академика Зарифы ханым Алиевой.

Также была почтена память выдающегося государственного деятеля Азиза Алиева и профессора Тамерлана Алиева, возложены цветы на их могилы.