Посвящается Гейдару Алиеву – Почетному пассажиру Байкало-Амурской железнодорожной магистрали

Вице-председатель Caspian Logistics Solutions: Гейдар Алиев вписал свое имя золотыми буквами в историю СССР и Азербайджана

Гейдар Алиев олицетворяет собой истинного гения, реформатора и дальновидного лидера посей день. Общенациональный лидер Азербайджана вписал свое имя золотыми буквами в истории двух государств – СССР и родного Азербайджана.

Об этом Report сказал вице-председатель компании Caspian Logistics Solutions Рифат Султан-заде.

"Более 25 лет я нахожусь в логистической сфере и без тени сомнения могу сказать, что Гейдар Алиев сыграл огромную роль и заложил фундамент в благосостояние нынешней России. Начиная с определенного этапа именно под его чутким контролем проходило строительство, а 10 июля 1989 года был успешно введен в эксплуатацию стратегически важный объект СССР, а ныне Российской Федерации – "Байкало-Амурская железнодорожная магистраль", протяженностью 4324 км, и насчитывает 2230 мостов, 200 железнодорожных станций и 8 тоннелей. В апреле этого года на совместной встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и ветеранами-строителями БАМ президент РФ Владимир Путин заявил, что Гейдар Алиев сыграл огромную роль в истории строительства БАМа” – сказал Султан-заде.



По его словам, в рамках сегодняшнего визита в Нахчыван вместе с коллегами он первым делом возложил цветы к монументу великого лидера и посетил Музей Гейдара Алиева: "В музее мне посчастливилось впервые увидеть копии архивных документов, связанных с участием Гейдара Алиева в проектах времен СССР и Азербайджана. Среди увиденных мною документов также был проездной билет Почетного пассажира Байкало-Амурской железнодорожной магистрали, принадлежавший Гейдару Алиеву".

Султан-заде также выразил благодарность директору Музея Гейдара Алиева в Нахчыване Рамилю Оруджалиеву и Фирангиз Эльязовой за интересную беседу и полезную информацию о Гейдаре Алиеве.

"Среди экспонатов я также увидел книгу из цикла "Гейдар Алиев и Восток". С гордостью хочу сообщить, что мой отец Вахдат Султан-заде являлся соавтором данного шеститомника. Более 50-ти лет мой отец занимал руководящие должности в дипломатическом секторе СССР, а после его распада – Азербайджанской Республики. К слову в Азербайджане он был назначен чрезвычайным и полномочным послом в Туркменистане и Афганистане. Профессиональные качества Вахдата Султан-заде и его преданность своему государству впервые были замечены еще первым секретарем ЦК КП Азербайджана, позже членом политбюро ЦК КПСС, зампредом Совета Министров СССР Гeйдapом Aлиeвым, который после возвращения в Азербайджан стал основателем современного Азербайджанского государства. Он назначил моего отца начальником управления ОИК МИД Азербайджана, тем самым доверив ему одно из сложнейших дипломатических направлений – курацию взаимоотношений с 53 мусульманскими странами", - сказал он.



Султан-заде напомнил, что в 1994 году на саммите стран ОИК (ныне ОИС – ред.) в Касабланке (Марокко) благодаря Гейдару Алиеву была принята резолюция, в которой впервые Армения была признана агрессором по отношению к Азербайджану.

"Как-то в преддверии приближения дня рождения Гейдара Алиева отец сказал мне следующее: “Мгновенно меня посетила мысль, что, дожив до преклонных лет, я благодарен своей судьбе и считаю жизнь удавшейся! Первый подарок был преподнесен судьбой тем, что мне посчастливилось формировать профессиональную, морально-нравственную, духовно-психологическую стороны своей личности под влиянием величайшей в азербайджанской и мировой истории личности Гейдара Алиевича Алиева. Его гениальное умение убеждать людей, воспитывать их в духе патриотизма, преданности идеалам Родины, направлять, стимулировать их трудовую, интеллектуальную деятельность на благо всего общества, вдохновляло людей нашего поколения, вселяло оптимизм и уверенность в своих силах. Всеми своими профессиональными и человеческими качествами я обязан его проникновенному, преобразующему каждого человека в его самых светлых проявлениях, влиянию", - отметил.

Рифат Султан-заде отметил, что никогда не забудет тот день, когда будучи учеником первого класса школы №6 города увидел Гейдара Алиева на мероприятии в Нагорном парке: "Именно мне выпала честь лично передать цветы общенациональному лидеру. Личная встреча и момент передачи цветов Гейдару Алиеву оставили неизгладимый отпечаток в моей памяти и до сих вдохновляют меня на протяжении всей моей жизни и являются живым примером упорства, смелости и решимости. Поэтому любовь, уважение и почитание этой великой личности в нашей семье Султан-заде не имеет границ".



"Не могу оставить без внимания и своего близкого друга экс-посла США в Азербайджане Мэтью Брайза, который как-то сказал: "Без нефтепровода "Баку-Тбилиси-Джейхан" и Южно-Кавказского газопровода Азербайджан никогда бы не оказался в той позиции, в которой страна находится сейчас. Эти трубопроводы изменили все для Азербайджана, и не только с экономической точки зрения. Они соединили Азербайджан не только с Грузией и Турцией, но и с Трансатлантическим сообществом, в том числе и с США, в политическом смысле. И именно так Азербайджан добился стабильного роста, что привело к освобождению оккупированных территорий в 2020 году". И я полностью согласен с ним. Подписание "Контракта Века" - фундамент не только победы Азербайджана во Второй Карабахской войне в 2020 году, но и продолжает служить мощным импульсом развития страны на геополитическом пространстве" – сказал он.

Рифат Султан-заде также поделился впечатлениями от посещения пещеры Асхаби-Кахф в Нахчыване: "Именно Гейдар Алиев в 1998 году издал указ о проведении работ по благоустройству и реконструкции религиозно-культурного комплекса Асхаби-Кахф. Сегодня, находясь здесь все прихожане могут ощутить священную энергетику этого места благодаря усилиям, приложенным Гейдаром Алиевым 26 лет назад".

Он также подчеркнул, что сегодня президент Азербайджана Ильхам Алиев, имея позади прочный фундамент, решает важные государственные задачи и ведет страну к еще более светлому будущему.

"Внутренняя и внешняя стратегия развития страны, продвигаемая господином президентом показывает приверженность страны к инновациям, экологичности, развитию логистических коридоров международного значения.



В данном контексте, хочу сообщить, что 25 апреля в ходе моего выступления на Форуме по привлечению инвестиций в энергетический сектор Туркменистана я презентовал новые логистические маршруты для уменьшения нагрузки Среднего Коридора и обмеления Каспийского моря. Так, мною были презентованы сразу три возможных проекта. Одно из них железная дорога из Туркменистана в Азербайджан вдоль Каспийского моря. Учитывая логистическую стратегию Азербайджана, огромное количество грузов в странах Средней Азии, логистические возможности Туркменистана упомянутая железная дорога может подключиться к проекту Зангезурского коридора и называться Zangezur Railroad. Одновременно со строительством железной дороги параллельно возможно строительство нефтяного трубопровода Zangezur Oil Pipeline и газопровода Zangezur Gas Pipeline. И в Азербайджане подключить все три проекта к Зангезурскому коридору.

С инфраструктурными, финансовыми, политическими и ресурсными возможностями братских стран Азербайджана и Туркменистана под руководством дальновидных президентов обеих стран, уверен, все это возможно.

Вышесказанное не только поможет оптимизировать логистические маршруты региона, но также поспособствует созданию новых промышленных и логистических объектов в Нахчыване, что принесет пользу как Азербайджану, так и всему региону", - подытожил он.