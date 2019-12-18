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На реконструкцию систем водоснабжения и канализации Гаха выделено 8 млн манатов

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о мерах по реконструкции систем водоснабжения и канализации города Гах.

Как сообщает Report, согласно распоряжению, в целях продолжения реконструкции систем водоснабжения и канализации города Гах из суммы, указанной в подпункте 1.7.7 "Распределения средств, предусмотренных в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2019 год для государственных капиталовложений (инвестиционных расходов) по другим проектам", утвержденного распоряжением президента Азербайджанской Республики от 15 января 2019 года номер 890, Открытому акционерному обществу "Азерсу" выделено 8 млн манатов.

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