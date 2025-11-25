Президент Ильхам Алиев поделился публикацией по случаю Дня города Кяльбаджар
- 25 ноября, 2025
- 08:11
Президент Азербайджана Ильхам Алиев поделился в своих аккаунтах в социальных сетях публикацией по случаю Дня города Кяльбаджар.
Report представляет публикацию:
