    Президент Ильхам Алиев поделился публикацией по случаю Дня города Кяльбаджар

    Внутренняя политика
    • 25 ноября, 2025
    • 08:11
    Президент Азербайджана Ильхам Алиев поделился в своих аккаунтах в социальных сетях публикацией по случаю Дня города Кяльбаджар.

    Report представляет публикацию:

    Видео
    Prezident İlham Əliyev Kəlbəcər Şəhəri Günü münasibətilə paylaşım edib
    President Ilham Aliyev shares publication on occasion of Kalbajar City Day

