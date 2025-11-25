Prezident İlham Əliyev Kəlbəcər Şəhəri Günü münasibətilə paylaşım edib
Daxili siyasət
- 25 noyabr, 2025
- 08:08
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Kəlbəcər Şəhəri Günü münasibətilə sosial media hesablarında paylaşım edib.
"Report" paylaşımı təqdim edir:
"Zəfər Tariximiz: 25 Noyabr 2020-ci il Kəlbəcər".
