    Prezident İlham Əliyev Kəlbəcər Şəhəri Günü münasibətilə paylaşım edib

    Daxili siyasət
    • 25 noyabr, 2025
    • 08:08
    Prezident İlham Əliyev Kəlbəcər Şəhəri Günü münasibətilə paylaşım edib

    Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Kəlbəcər Şəhəri Günü münasibətilə sosial media hesablarında paylaşım edib.

    "Zəfər Tariximiz: 25 Noyabr 2020-ci il Kəlbəcər".

