Президент Ильхам Алиев почтил память сыновей Азербайджана, погибших за победу над фашизмом

9 мая исполняется 77 лет со дня исторической победы над фашизмом.

9 мая исполняется 77 лет со дня исторической победы над фашизмом.

Как сообщает Report, по этому случаю президент Азербайджана, Верховный главнокомандующий Ильхам Алиев посетил могилу дважды Героя Советского Союза Ази Асланова, возложил цветы к его памятнику и почтил память всех сыновей Азербайджана, погибших за победу над фашизмом.

Отметим, что азербайджанский народ внёс важный вклад в достижение исторической Победы над фашизмом. На фронт были отправлены 600 тысяч сыновей и дочерей Азербайджана. Свыше 300 тысяч из них героически погибли в боях. За отвагу, проявленную на войне, более 130 представителей Азербайджана были удостоены звания Героя Советского Союза, свыше 170 тысяч наших солдат и офицеров награждены различными орденами и медалями.

Азербайджанские дивизии прошли славный боевой путь от Кавказа до Берлина, сотни наших соотечественников сражались в составе партизанских отрядов. Решающую роль в достижении этой победы сыграла азербайджанская нефть. Азербайджан был основным поставщиком горюче-смазочных материалов для советской армии. 90 процентов моторных масел, 80 процентов бензина, 70 процентов нефти обеспечивалось Азербайджаном.

Светлая память сыновей Азербайджана, прошедших славный боевой путь, всегда почиталось с глубоким уважением. Во все периоды пребывания у власти общенациональный лидер нашего народа Гейдар Алиев проявлял особое внимание и заботился о ветеранах войны, называл их "золотым фондом нашего народа". И Президент Ильхам Алиев всегда сохраняет в центре внимания решение социальных проблем ветеранов, им оказывается материальная помощь накануне 9 Мая - Дня Победы.

Азербайджанский народ уже второй год отмечает победу над фашизмом в 1941-1945 годах с двойной гордостью и чувством радости в связи с Великой Победой, достигнутой в результате 44-дневной Отечественной войны. Справедливость, за которую 30 лет боролся наш народ, наконец, восторжествовала, и Азербайджан восстановил свою территориальную целостность в пределах международно признанных границ.

Светлая память обо всех наших сыновьях и дочерях, погибших в борьбе за суверенитет и территориальную целостность Азербайджана и в войне 1941-1945 годов, будет вечно жить в сердце азербайджанского народа.