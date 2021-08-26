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Президент Ильхам Алиев: Победа в Отечественной войне - наша историческая победа

Президент Ильхам Алиев: Победа в Отечественной войне - наша историческая победа "В последние годы у меня были многочисленные встречи с семьями шехидов и инвалидами Карабахской войны. Перед войной каждый раз во время встреч я говорил, что мы вернем нашу землю любой ценой, вернем Карабах, восстановим нашу территориальную целостность, о
Внутренняя политика
26 августа 2021 г. 15:21
Президент Ильхам Алиев: Победа в Отечественной войне - наша историческая победа
Ильхам Алиев

"В последние годы у меня были многочисленные встречи с семьями шехидов и инвалидами Карабахской войны. Перед войной каждый раз во время встреч я говорил, что мы вернем нашу землю любой ценой, вернем Карабах, восстановим нашу территориальную целостность, отомстим за шехидов, так и случилось. Азербайджан восстановил справедливость, восстановил международное право, вернул свои земли и отомстил за кровь наших шехидов".

Как сообщает Report, об этом президент Ильхам Алиев заявил на встрече с семьями шехидов и гази карабахской войны.

"Победа в Отечественной войне - наша историческая победа", - заявил глава государства.

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Версия на азербайджанском языке Prezident İlham Əliyev: "Vətən müharibəsindəki Qələbəmiz tarixi zəfərimizdir"

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